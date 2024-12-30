24 Канал розкаже про найатмосферніші місця для святкування Нового року в Україні та за кордоном.
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Де відсвяткувати Новий рік в Україні
Львів
Львів вже давно є одним із найпопулярніших міст для святкування Нового року в Україні. Це місто відоме історичною архітектурою та затишною атмосферою. Попри те, що ярмарку у Львові не встановлюють вже кілька років, у центрі міста все одно вирує святкова атмосфера. Все завдяки крамничкам та закладам, які прикрашають свої фасади, створюючи справжню зимову казку.
Новорічний Львів / Фото з інстаграму @ladanivskyy @jekaloc
Карпати
Гірськолижні курорти, такі як Буковель, Славське та Драгобрат, пропонують активний відпочинок, мальовничі краєвиди та традиційну гуцульську гостинність. Якщо екстремальні розваги на новорічні свята – це саме те, про що ви мрієте, то обов'язково відвідайте Карпати.
Драгобрат – найвисокогірніший курорт України / Фото @meri_kushnir @olya_avgrl
Київ
Столиця України також вражає своєю атмосферою. Святковий ярмарок на ВДНГ, ковзани, головна ялинка країни та безліч прикрашених вітрин кав'ярень, ресторанів і магазинів – все це допоможе віднайти новорічний настрій.
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Де відсвяткувати Новий рік за кордоном
Краків, Польща
Краків зачаровує своєю історичною атмосферою та затишними різдвяними ярмарками. У центрі міста, на Ринковій площі, влаштовують святкові концерти, а опівночі небо запалюється яскравими феєрверками. Це чудове місце для тих, хто шукає поєднання європейської естетики та теплоти гостинності.
До того ж краківську ялинку визнали найкрасивішою у світі. Ялинка, яка розташована на Головній площі польського міста, перевершила "суперниць" з Нью-Йорка та Ріо-де-Жанейро.
Ялинку у Кракові визнали найгарнішою у світі / Фото inpoland
Лісабон, Португалія
А от любителям м'якого клімату ідеально підійде Лісабон. Затишні вулички з вогнями та особливий новорічний колорит. Святкування зосереджується на площі Комерсіо, де проходять концерти й шоу. Тут ви можете насолодитися атмосферою свята на фоні Атлантичного океану, а також спробувати традиційні португальські страви.
Святкування Нового року у Лісабоні / Фото Unsplash
Пам'ятайте: яке місто чи країну ви б не обрали для святкування Нового року, головне – компанія найрідніших поруч. Віримо у краще та бажаємо всім українцям у 2025 році перемоги, миру, затишку та тепла!