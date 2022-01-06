Чоловік робив "закладки" у Львові. Для зберігання та фасування наркотиків він спеціально винаймав квартиру.

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Поліція затримала наркоторговця з Миколаєва

Львівські правоохоронці довідалися, що 25-річний житель Миколаєва продає наркотики та психотропи. За інформацією слідства, чоловік орендував квартиру, яку використовував як склад для фасування заборонених речовин.



Чоловік продавав наркотики у Львові / Фото поліції Львівщини

Наркотики він збував гуртовими партіями, роблячи великі закладки – так звані "мастерклади". У тимчасовому помешканні зловмисника провели обшуки. Поліцейські вилучили:

3 кілограми наркотиків та психотропів (амфетамін, канабіс, мефедрон, "Альфа-PVP");

450 пігулок екстазі;

68 марок ЛСД;

електронні ваги та засоби для фасування;

мобільні телефони, сім-карти та банківські картки.

За цінами "чорного" ринку вартість вилучених наркотиків становить майже 2 мільйони гривень.



Для зберігання речовин він орендував квартиру / Фото поліції Львівщини

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Наркоторговцеві загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотиків, психотропів або їхніх аналогів". Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Під час обшуків вилучили 3 кілограми наркотиків / Фото поліції Львівщини



Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення / Фото поліції Львівщини