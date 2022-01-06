Мужчина делал "закладки" во Львове. Для хранения и фасовки наркотиков он специально снимал квартиру.

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Полиция задержала наркоторговца из Николаева

Львовские правоохранители узнали, что 25-летний житель Николаева продает наркотики и психотропы. По информации следствия, мужчина арендовал квартиру, которую использовал как склад для фасовки запрещенных веществ.

Мужчина продавал наркотики во Львове / Фото полиции Львовщины

Наркотики он сбывал оптовыми партиями, делая большие закладки – так называемые "мастерклады". Во временном помещении злоумышленника провели обыски. Полицейские изъяли:

3 килограмма наркотиков и психотропов (амфетамин, каннабис, мефедрон, Альфа-PVP");

450 таблеток экстази;

68 марок ЛСД;

электронные весы и средства для фасовки;

мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет почти 2 миллиона гривен.

Для хранения веществ он арендовал квартиру / Фото полиции Львовщины

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Наркоторговцу грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов". Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Во время обысков изъяли 3 килограмма наркотиков / Фото полиции Львовщины​

Злоумышленнику грозит тюремное заключение / Фото полиции Львовщины