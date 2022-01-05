Стоимость запрещенного вещества, которое удалось изъять, на черном рынке оценивается в 5,5 миллиона гривен. Его отправили на экспертизу.

Важно В Киеве задержали группировку с огромной партией наркотиков

Изъяли набор вещественных доказательств

Дома и в автомобилях фигурантов дела о сбыте наркотических средств провели обыски. Полицейские изъяли собственно сами наркотики, наличные, мобильные телефоны, банковские карты и черновики.

Мужчинам готовят сообщение о подозрении. В случае доказательства вины им грозит 6 – 10 лет лишения свободы и конфискация имущества. Сейчас досудебное расследование продолжается.

На Харьковщине наркодельца вывел на чистую воду пес

В пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине, пес пограничников нашел наркотики в личных вещах владельца одной из легковушек. Мужчина уверял, что везет прикорм для рыбы – семечки, на которые она якобы хорошо клюет. Однако на самом деле пакет оказался высушенной коноплей.