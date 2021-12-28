По данным следователей, сбытом наркотиков занимались два человека. Они долгое время распространяли всевозможные средства по всей территории Киева.
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Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в незаконном хранении и сбыте особо опасных наркотических средств по предварительному сговору группой лиц.
Изъяли наркотиков почти на 2 миллиона
Двое мужчин наладили достаточно мощный бизнес по сбыту наркотиков / Фото прокуратуры Киева
Полицейские Дарницкого управления полиции провели обыски в машинах и квартирах злоумышленников.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли:
- 6 килограммов разных видов наркотиков;
- 5 тысяч таблеток Xanax и экстази;
- 1120 марок LSD разных видов.
В машине одного из мужчин нашли немало пакетиков с наркотиками / Фото прокуратуры Киева
Эксперты оценили общую стоимость наркотических средств в 2 миллиона гривен. Изъятые наркотики отправили на экспертизу.
Если вину мужчин признает суд, им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.