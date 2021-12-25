Дело в том, что этот мужчина сам вызвал полицию, чтобы заявить о краже телефона. Но нервы не выдержали и выдали правоохранителям, что заявитель что-то скрывает.

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Полиция во Франковске нашла наркотики у мужчины, который просил копов найти украденный телефон

В Ивано-Франковске полицейские случайно обнаружили наркотики у 23-летнего мужчины. Было все так:

На 102 пришел вызов от 23-летнего мужчины. Он заявил о краже телефона.

Полицейские прибыли по вызову на улицу Зализнычную. Там пострадавший рассказал, что задремал в кафе, а проснулся без столь необходимого в наше время мобильного средства связи.

И вот во время общения с мужчиной правоохранители заметили, что тот как- то слишком нервничает. И решили обыскать его.

Согласно статье 34 Закона Украины "О Национальной полиции", инспекторы решили провести поверхностную проверку. У 23-летнего заявителя обнаружили два пакетика с веществом, внешне похожим на наркотическое,

– говорится в сообщении полиции.

Дальше делом будет заниматься следствие. А вот будут ли искать телефон мужчины – пока неизвестно.

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Полный текст сообщения полиции Ивано-Франковской области в фейсбуке:

Патрульные обнаружили вероятные наркотики у заявителя, сообщившего о краже телефона.

Вчера на линию 102 обратился мужчина и сообщил, что у него украли телефон. Событие случилось на улице Зализнычной.

Когда инспекторы прибыли на место, заявитель рассказал им, что, находясь в заведении питания, задремал, а когда очнулся – обнаружил отсутствие мобильного телефона.

Во время общения со стражами порядка мужчина заметно нервничал и вел себя странно. Полицейским показалось это подозрительным. Поэтому согласно статье 34 Закона Украины "О Национальной полиции", инспекторы решили провести поверхностную проверку. Следовательно, у 23-летнего заявителя обнаружили два пакетика с веществом, внешне похожим на наркотическое.