Річ у тім, що цей чоловік сам викликав поліцію – щоб заявити про крадіжку телефону. Та нерви не витримали – і виказали правоохоронцям, що заявник щось приховує.

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Поліція у Франківську знайшла наркотики в чоловіка, який просив копів знайти крадений телефон

У Івано-Франківську поліцейські випадково виявили наркотики у 23-річного чоловіка. Було все так:

На 102 надійшов виклик від 23-річного чоловіка. Він заявив про крадіжку телефона.

телефона. Поліцейські прибули на виклик на вулицю Залізничну. Там постраждалий розповів, що задрімав у кафе, а прокинувся без такого необхідного у наш час мобільного засобу зв'язку.

у кафе, а прокинувся без такого необхідного у наш час мобільного засобу зв'язку. І от під час спілкування з чоловіком правоохоронці зауважили, що той якось аж надто нервує. І вирішили обшукати його.

Згідно зі статтею 34 Закону України "Про Національну поліцію", інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Відтак у 23-річного заявника виявили два пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичну,

– мовиться у повідомленні поліції.

Далі справою займатиметься слідство. А от чи шукатимуть телефон чоловіка – наразі невідомо.

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Повний текст допису поліції Івано-Франківської області у фейсбуці:

Патрульні виявили ймовірні наркотики у заявника, який повідомив про крадіжку телефона.

Учора на лінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що у нього вкрали телефон. Подія трапилася на вулиці Залізничній.

Коли інспектори прибули на місце, заявник розповів їм, що, перебуваючи у закладі харчування, задрімав, а коли прокинувся – виявив відсутність мобільного телефона.

Під час спілкування з охоронцями порядку чоловік помітно нервував та поводився дивно. Поліцейським здалося це підозрілим. Тому, згідно зі статтею 34 Закону України "Про Національну поліцію", інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Відтак у 23-річного заявника виявили два пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для надання правової кваліфікації діям громадянина та встановлення усіх обставин цієї справи.