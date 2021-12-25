Річ у тім, що цей чоловік сам викликав поліцію – щоб заявити про крадіжку телефону. Та нерви не витримали – і виказали правоохоронцям, що заявник щось приховує.
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Поліція у Франківську знайшла наркотики в чоловіка, який просив копів знайти крадений телефон
У Івано-Франківську поліцейські випадково виявили наркотики у 23-річного чоловіка. Було все так:
- На 102 надійшов виклик від 23-річного чоловіка. Він заявив про крадіжку телефона.
- Поліцейські прибули на виклик на вулицю Залізничну. Там постраждалий розповів, що задрімав у кафе, а прокинувся без такого необхідного у наш час мобільного засобу зв'язку.
- І от під час спілкування з чоловіком правоохоронці зауважили, що той якось аж надто нервує. І вирішили обшукати його.
Згідно зі статтею 34 Закону України "Про Національну поліцію", інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Відтак у 23-річного заявника виявили два пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичну,
– мовиться у повідомленні поліції.
Далі справою займатиметься слідство. А от чи шукатимуть телефон чоловіка – наразі невідомо.
Також у грудні:
- У Кременчуцькому суді хлопець намагався передати підсудному піцу з наркотиками.
- У Львові суд виніс вирок 28-річному чоловіку за контрабанду наркотиків у Польщу в трусах.
- А поліцейський із Харківщини продавав наркотики просто в суді.
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Повний текст допису поліції Івано-Франківської області у фейсбуці:
Патрульні виявили ймовірні наркотики у заявника, який повідомив про крадіжку телефона.
Учора на лінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що у нього вкрали телефон. Подія трапилася на вулиці Залізничній.
Коли інспектори прибули на місце, заявник розповів їм, що, перебуваючи у закладі харчування, задрімав, а коли прокинувся – виявив відсутність мобільного телефона.
Під час спілкування з охоронцями порядку чоловік помітно нервував та поводився дивно. Поліцейським здалося це підозрілим. Тому, згідно зі статтею 34 Закону України "Про Національну поліцію", інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Відтак у 23-річного заявника виявили два пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для надання правової кваліфікації діям громадянина та встановлення усіх обставин цієї справи.