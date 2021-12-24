У підсумку прямий ефір програми "Запитай у влади" перенесли на 20 хвилин. Коли передача почалася, франківський мер вибачився за запізнення.
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Марцінків пообіцяв відремонтувати ліфт
Інцидент трапився приблизно о 18:00. За 20 хвилин Марцінківа все ж звільнили. За інформацією ZAXID.NET, довелося викликати працівників аварійної служби.
Марцінків і той самий поламаний комунальний ліфт / Фото взято з фейсбуку Руслана Марцінків
Коли ж почався ефір, на який запросили мера, той пообіцяв, що у приміщенні телерадіокомпанії відремонтують ліфт. Також полагодять дах, який постійно протікає.
До слова, у коментарях до допису Марцінківа зазначили, що той ліфт вже давно потребує заміни . Як зрештою і сотні інших в Івано-Франківську.
Також міському голові порадили "ходити ніжками сходами догори".
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Марцінків і ліфти: історія з освяченням
У 2015 році Руслан Марцінків змагався за посаду мера Івано-Франківська. Тоді він представляв "Свободу".
У межах передвиборчої кампанії нинішній мер разом із іншим "свободівцем" Олегом Капустяком взяли участь в освяченні ліфта. Капустяк у тому році балотувався до міськради.
Освячення ліфта за участю Марцінківа відбулося на вулиці Степана Бандери / Фото взято з фейсбуку Віталія Чепиноги
Освячення ліфта відбулося 19 жовтня. А вже 18 листопада ліфт поламався.
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