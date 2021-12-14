Питання про інцидент у туалеті обговорили на нараді в мера міста Руслана Марцинківа. Міському очільнику доповіли про "рятувальну операцію".

Цікаво У Дніпрі турист не зміг вийти з туалету, довелося викликати фахівців

Про ситуацію доповіли меру

На засіданні Руслан Марцинків вирішив уточнити деталі інциденту, який стався напередодні. Директорка департаменту стратегічного розвитку та цифрових трансформацій Зореслава Гелеван доповіла очільнику міста про те, причиною цього стала відсутність світла.

Світло вибило, двері зачинилися – це тривало десь до півгодини. Там електричний замок, можливо, треба поміняти,

– заявила Гелеван.

Чоловіка вдалося визволити із пастки. Інцидент трапився біля стоматологічної клініки в туалеті, який напередодні урочисто відкрили.

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