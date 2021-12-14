Вопрос об инциденте в туалете обсудили на совещании у мэра города Руслана Марцинкива. Городскому главе доложили о "спасательной операции".
Интересно В Днепре турист не смог выйти из туалета, пришлось вызвать специалистов
О ситуации доложили мэру
На заседании Руслан Марцинкив решил уточнить детали инцидента, который произошел накануне. Директор департамента стратегического развития и цифровых трансформаций Зореслава Гелеван доложила главе города о том, причиной этого стало отсутствие света.
Свет выбил, дверь закрылась – это продолжалось где-то до получаса. Там электрический замок, возможно, надо поменять,
– заявила Гелеван.
Мужчину удалось вызволить из ловушки. Инцидент произошел возле стоматологической клиники в туалете, который накануне торжественно открыли.
Последние похожие случаи
- В Днепре турист из Одессы застрял в уборной.
- Мужчина час провел в уборной, поскольку пришлось вызвать специалистов, чтобы освободить его.