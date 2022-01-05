Злоумышленник собирался уехать в Россию. Однако его "багажом" заинтересовался четвероногий помощник военных. Животное было специально натренировано на поиск наркотиков.

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"Гостинец" для рыбы с "сюрпризом"

Обратив внимание на поведение пса, пограничники обыскали автомобиль мужчины. В конце концов они нашли полиэтиленовый пакет с серо-зеленым содержимым. Предположительно, это были высушенные конопли. Впрочем, правонарушитель уверял, что везет прикорм для рыбы – семена, на которые она якобы хорошо клюет.



Наркотики нашли в личных вещах мужчины / Фото из фейсбука Харьковской таможни

Выдал себя сам

Однако такой аргумент совершенно не убедил силовиков. Ведь водитель вел себя слишком подозрительно: он был растерянным, постоянно улыбался, а говорил медленно и неуверенно.

Впоследствии задержанный таки признался, что заметил странные кусты на берегу реки и решил их собрать. Пограничники изъяли у него более 150 граммов запрещенного вещества и отправили его на экспертизу.



Наркотики обнаружил натренированный пес пограничников / Фото из фейсбука Харьковской таможни

Под Харьковом собака пограничников нашла в машине наркотики, которые выдавали за прикорм для рыбы: видео

Текст публикации ГПСУ:

Непривычным "прикормом" заинтересовалась пограничная собака. Вчера в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин Украины, который направлялся в Россию. На авто сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотиков. Во время осмотра в вещах нашего земляка обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета, похожим на коноплю.

Во время беседы с правоохранителями мужчина говорил неуверенно и медленно, был растерянным и постоянно улыбался. По его версии, содержимое пакета – это прикорм для рыбы. Впоследствии он сообщил, что на берегу реки увидел в поле кусты странной растительности на природе. Более 150 граммов обнаруженного вещества изъяли, продолжается экспертиза.