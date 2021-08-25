Пандемія ще не завершилась: де у Львові можна щепитись від COVID-19 25 – 27 серпня

У Львові продовжують щепити охочих від коронавірусу. 25 – 27 серпня у місті діятимуть і центри масової вакцинації, й стаціонарні пункти у поліклініках.

Усіх охочих щепитимуть 2 препаратами – Moderna та AstraZeneca. Записатись на вакцинацію можна у системі Helsi.

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Графік роботи центрів масової вакцинації 25 – 27 серпня

Загалом на Львівщині вакцинувались понад 510 тисяч людей, з них 2 дози препарату отримали понад 193 тисячі жителів області.

За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, на День Незалежності, 24 серпня, вакцинували 958 людей. З них 862 жителі області отримали щеплення у 5 центрах вакцинації – у ТРЦ "Форум Львів", ТРК "Victoria Gardens", Дрогобичі, Новому Роздолі та Самборі.

У Львові 25 – 27 серпня знову щепитимуть усіх охочих. Окрім центрів масової вакцинації, які працюють на вихідних, упродовж робочих днів функціонують стаціонарні пункти та окремі центри масової вакцинації. Щеплення робитимуть вакцинами Moderna та AstraZeneca.

Вакцина Moderna (2 доза)

Forum Lviv з 15:00 до 18:30;

Центр Довженка з 15:00 до 18:30.

Вакцина AstraZeneca (1 та 2 дози)

Victoria Gardens з 15:00 до 18:30;

Spartak з 15:00 до 18:30.

Записатись на щеплення можна у системі Helsi в розділі "Запис на вакцинацію" або у сімейного лікаря. У стаціонарний пункт можна записатись, зателефонувавши. Кожен пункт вакцинації має свій телефонний номер.

Номери телефонів та графік роботи пунктів вакцинації / Інфографіки ЛМР