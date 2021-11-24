Пив сухе вино: львівського священника оштрафували за п'яне кермування

У Львові оштрафували 37-річного священника Юрія Чорнія. Його визнали винним у нетверезому кермуванні.

Священник не прийшов на судове засідання. Окрім штрафу, його позбавили водійського посвідчення.

До теми Вчинив три ДТП за 20 хвилин: відчайдушний львів'янин затримав п'яного водія

Священник був п'яним за кермом

Патрульні 3 травня зупинили автівку Renault Scenic. За кермом був священнослужитель храму святого Климентія Папи (УГКЦ) Юрій Чорній.

Правоохоронці запідозрили, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері це підтвердила. Результат – 0,92 проміле, що у понад 4,5 раза перевищує допустиму норму.

На судове засідання священник не з'явився. Його адвокат просив суд закриту справу. За його словами, матеріали протоколу не містять жодних доказав, які належним чином підтверджують, що підсудний вчинив правопорушення.

Зауважте Пішохід виплатить чималу компенсацію водію, який збив його на переході у Львові

Священника оштрафували

Суддя Франківського районного суду Степан Дзеньдзюра, дослідивши матеріали справи, визнав священника винним у нетверезому водінні. Зокрема, це підтверджує протокол про адмінправопорушення, результати тесту та відео, яке долучили до матеріалів справи.

Окрім цього, сам Чорній під час розмови з патрульними визнав, що вживав під час літургії сухе вино, розбавлене водою. За словами священника, жодного іншого алкоголю у той день він не пив.

Суд оштрафував Чорнія на 17 тисяч гривень. Також його на рік позбавили водійського посвідчення. За українським законодавством, священник протягом 10 днів ще може оскаржити це судове рішення в апеляції.