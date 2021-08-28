Поблизу Львова зіштовхнулися 4 автомобілі: загинула дитина

Біля Винників сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення травмувалися 5 осіб, 11-річну дівчинку медикам не вдалося врятувати.

Аварія сталася близько полудня 28 серпня у селі Підберізці Львівського району. Одного з водіїв рятувальникам довелося деблокувати.

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Загинула 11-річна дівчинка

Як попередньо встановила поліція, водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом зіткнувся з Honda. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілями Mitsubishi та Mercedes-Benz Sprinter. Останній перевозив причіп з автомобілями.



Водій вантажівки не травмувався / Фото ДСНС

Як повідомили у ДСНС, одного з водіїв довелося вивільняти спецінструментами. Водія автовозу після зіткнення затисло в кабіні.



Одного водія довелося вивільняти з авто / Фото ДСНС



Одне з авто перевернулося на узбіччі / Фото ДСНС

Внаслідок ДТП травмувалися 5 осіб:

в авто Mitsubishi Outlander травми отримали 48 річний водій і його 11-річна пасажирка. Дівчинку намагалися реанімувати медики, однак даремно.

в авто Honda CR-V травмувались 48-річний водій та 35-річна пасажирка

у Mercedes-Benz Sprinter 39-річний водій.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху.