Понад 14 мільярдів гривень: у Львові затвердили бюджет на 2022 рік

На сесії Львівської міськради 20 грудня ухвалили бюджет міста на 2022 рік. Він становитиме понад 14 мільярдів гривень.

У місті збільшать фінансування дитсадочків. Для цього в бюджеті заклали додаткові 100 мільйонів гривень.

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У Львові затвердили бюджет на 2022 рік

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 20 грудня міська рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Загальна сума становить понад 14 мільярдів гривень. Гроші розподілили на 2 окремі частини – загальний фонд та бюджет розвитку.

Кошти загального фонду використовуються на все, що стосується утримання нашої громади: прибирання, поточний ремонт, фінансування шкіл, садочків, інклюзивно-ресурсних центрів, гуртків, пільги та соціальний захист,

– зауважив мер.

За словами Садового, у бюджеті заклали додаткові 100 мільйонів гривень на зарплати працівників дитсадочків міста.

"З бюджету розвитку фінансуються капітальні ремонти, будівництва, закупівля дорогого обладнання та Громадський бюджет. До нього ми повернемось у четвер. Це якщо коротко, щоб розуміти, що все це означає і в чому різниця між цими двома фондами", – пояснив міський голова.

Також Садовий зауважив, що збільшення видатків для дитячих садочків об'єднало весь депутатський корпус.

"Будемо пропорційно робити все можливе, щоб підняти оплату праці нашим працівникам. Звичайно, що це питання має стосуватись всіх освітніх працівників, тож, думаю, що наш український уряд зможе виконати ті обіцянки, які раніше були надані", – додав мер.

За словами міського голови, у Львові є системний та планомірний ріст коштів у гуманітарному блоці.



Бюджет Львова на 2022 рік – понад 14 мільярдів гривень / Фото Андрія Садового

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На що скерують бюджетні гроші

За інформацією ZAXID.NET, на освіту у 2022 році з львівського бюджету планують виділити 2,8 мільярда гривень, на профтехосвіту – 499,7 мільйона гривень. На зарплати працівникам дитячих садків міста скерують 100 мільйонів гривень.

На медицину витратять 255,4 мільйона гривень. Вони підуть на оплату комунальних послуг у медзакладах та виконання міських програм. Решта витрат, у тому числі зарплати медиків, фінансує Національна служба здоров'я України.

На соцзахист планують виділити 455,7 мільйона гривень. Гроші скерують на різні міські програми та виплати для пільговиків. На культуру (зарплати та утримання театрів, музеїв і бібліотек) заклали 270,8 мільйона гривень.

На розвиток спорту запланували витратити 166,5 мільйона гривень. Гроші скерують на утримання спортивних шкіл, виплату зарплати, премій спортсменам і тренерам та на проведення спортивних заходів в місті.

На зарплати працівникам виконавчих органів Львівської міськради виділили 830,3 мільйона гривень. Водночас депутати встановили ліміти на премії для посадовців: премія мера та його заступників не повинна перевищувати 200%, а решти працівників ЛМР – 300% посадового окладу. Окрім цього, у бюджеті на 2022 рік встановили ліміт запозичень (загальну суму кредитів у наступному році) – понад 1 мільярд гривень.

Під час обговорення проєкту бюджету депутати внесли у документ деякі зміни. Зокрема, вони скоротили суму на компенсацію перевезення пільговиків у громадському транспорті з 309 мільйонів гривень до 26,6 мільйона. Тобто гроші передбачили лише на місяць. Різницю між сумами заклали у бюджетну стрічку інших програм і заходів. Також народні обранці скоротили фінансування впровадження електронного квитка з 399 мільйонів гривень до 1 мільйона.

Текст допису Андрія Садового:

Отож, сьогодні міська рада ухвалила бюджет на 2022 рік. Загальна сума – трохи більше ніж 14 мільярдів гривень. Вона складається з двох окремих частин: загальний фонд та бюджет розвитку.

Кошти загального фонду використовуються на все, що стосується утримання нашої громади: прибирання, поточний ремонт, фінансування шкіл, садочків, інклюзивно-ресурсних центрів, гуртків, пільги та соціальний захист.

Добрі новини для працівників дитячих садочків. У бюджеті закладено +100 мільйонів гривень на зарплати для працівників. З бюджету розвитку фінансуються капітальні ремонти, будівництва, закупівля дорогого обладнання та Громадський бюджет. До нього ми повернемось у четвер. Це якщо коротко, щоб розуміти, що все це означає і в чому різниця між цими двома фондами.

Дякую всім за роботу та увагу! Вірю, що всі наші дискусії будуть спрямовані виключно для якісного розвитку нашого міста та громади.