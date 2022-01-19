Попри попередження про небезпеку: як львів'яни пірнали у крижану воду на Йордан

Українці 19 січня святкують Водохреще. Багато вірян полюбляють у цей день пірнати в ополонки, вірячи у цілющу силу крижаної води. Львів'яни також долучилися до екстремального купання.

Святкові купання відбулися у парку "Горіховий гай". В ополонки пірнали й дорослі, й діти.

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Львів'яни пірнали у крижану воду на Йордан

У Львові 19 січня освячували воду біля ополонок, у які усі охочі могли зануритися. Парк "Горіховий Гай", на вулиці Володимира Великого, визначили єдиним безпечним місцем, де можна купатися на Йордан. Тут чергували 5 рятувальників.

Це не християнська традиція, і церква про це неодноразово наголошувала, а більш традиція людська,

– зауважив отець Андрій.

Водночас львів'яни та гості міста мають щодо цього різні думки. Дехто з них вважає, що занурення у крижану воду – "це велика Божа благодать", бо вона забирає всі негаразди, турботи та печалі. На думку інших, вода на Йордан зцілює, дає відчуття полегшення та розряджає.

Дивіться фото купань у "Горіховому гаю" / Фото "Твоє місто" та "Діло"

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В ополонки пірнали навіть діти

У Львові до екстремальних купань долучилося чимало людей. Серед них навіть був чоловік родом із Франції. Цьогоріч він мав перший досвід пірнання в крижану воду.

Серед охочих зануритися в ополонку були й ті, для кого це вже стало традицією. Вони долучаються до купань на Йордан вже 5, 8, а то й 10 років поспіль.

У "Горіховому гаю" були й діти, які наважились зайти у воду. Після занурення люди розтиралися на березі рушниками та зігрівалися в теплому одязі. Усім присутнім також пропонували на вибір глінтвейн, каву або чай.

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