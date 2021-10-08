У Львові з 18 жовтня посилили карантин

У Львові доволі тривожна ситуація з коронавірусом. Кожного дня кількість хворих та госпіталізованих продовжує невпинно рости. Тож комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 18 жовтня посилити карантинні обмеження у місті.

Наразі Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні. Однак, зважаючи на динаміку захворюваності на коронавірус, вона невдовзі стане "червоною".

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У Львові посилили карантинні обмеження

У Львові 8 жовтня відбулося засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Фахівці вирішили посилити у місті карантинні обмеження. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що, зокрема, вони стосуються навчання дітей.

З 18 жовтня на тиждень часу діти, які навчаються у 5 – 11 класах, переходять на дистанційне навчання. Учні 1 – 4 класів та дошкілля наразі займаються у звичному режимі,

– зауважив мер.

За словами Садового, потім до 31 жовтня розпочнуться канікули. Тож за 2,5 тижні можливо вдасться зробити розрив хвилі захворюваності, яка наразі є у Львові. Мер звернувся до керівництва усіх навчальних закладів міста з проханням з 18 до 31 жовтня перевести студентів на онлайн навчання.

"Тепер щодо бізнесу. Однозначно масковий режим у торгівельних комплексах. Однозначно сканування температури. Якщо говорити про заклади громадського харчування, то ми доходимо до тієї позиції, коли всі працівники повинні бути 100% вакциновані або мати негативний ПЛР-тест", – додав міський голова.

Окрім цього, у Львові з 14 жовтня припиняють проведення усіх масових розважальних заходів. Садовий зазначив, що невеликі конференції проводитимуть, однак усі їхні учасники повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Також через складну ситуацію із захворюваністю у Львові тимчасово зупиняють планові госпіталізації та операції в лікарнях.

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У відвідувачів кафе перевірятимуть сертифікати про вакцинацію

За словами Садового, у Львові незабаром можуть посилити обмеження для працівників та відвідувачів кафе, ресторанів та торгово-розважальних центрів.

"Незабаром ми будемо мати ситуацію, коли в кафе, ресторан чи ТРЦ зможуть заходити люди, які мають вакцинацію або негативний ПЛР-тест, і це буде перевірятись. Це є нормою для багатьох країн ЄС, а там значно кращий рівень вакцинації", – зауважив міський голова.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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