Поставив діагноз, не торкаючись: обставини загибелі 23-річного пацієнта через недбалість хірурга

На Львівщині судитимуть 38-річного хірурга, через недбалість якого загинув 23-річний пацієнт. Хлопець звернувся з болем у животі, однак лікар не зміг діагностувати апендицит.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Медику загрожує до 2 років у в'язниці.

До теми Недбалість ціною в життя: на Львівщині судитимуть хірурга через смерть 23-річного пацієнта

У 23-річного хлопця був апендицит

Трагедія трапилась у 2020 році у Городку. Після Великодня 23-річний Ростислав Комнатний поскаржився на гострий біль у животі. Рідні хлопця одразу повезли його до лікарні, адже запідозрили, що у нього запалився апендикс. Однак медики навіть не торкнулись хлопця. Вони виписали пацієнту знеболювальне та сказали здати аналіз сечі. Після цього хлопця скерували додому.

Біль все не минав. Через день Комнатного знову привезли у поліклініку, прихопивши із собою результати аналізу. Там йому зробили УЗД та рентген. Медики, не торкаючись живота, виключили апендицит.

Через 3 дні, коли у хлопця почала темніти шкіра, брат втретє завіз його до лікарні. Пацієнта врешті прооперували. Однак через кілька годин він загинув, навіть не прийшовши до тями. Причиною смерті був гангрено-виразковий апендицит. Чергового хірурга, який першим оглядав хлопця, на 2 тижні відсторонили від роботи. Він пішов у відпустку.



Хлопець помер від апендициту / Фото ZAXID.NET

Правоохоронці затримали хірурга

Слідчі встановили, що 38-річний лікар-хірург недооцінив стан 23-річного пацієнта. Він належно не обстежив його та не надав необхідної медичної допомоги. Через те, що хлопця не госпіталізували, він помер.

Лікарю інкримінують "неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником". Максимальне покарання, яке йому загрожує, – до 2 років позбавлення волі.

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