Повалені дерева та обірвані дроти: чергова негода наробила лиха у Львові – фото

Львовом вночі та вранці 17 серпня пронісся буревій. Штормовий вітер завдав чимало лиха. Зокрема, у місті впали 27 дерев, а понад 120 населених пунктів області залишились без світла.

Наразі фахівці намагаються ліквідувати наслідки негоди. 53 бригади Львівобленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи на електромережах.

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Наслідки негоди у Львові

Станом на 9:00 у Львові виявили 27 повалених дерев. 9 з них впали у місті, а 18 – у парках. Також штормовий вітер поламав 15 гілок, а внаслідок зливи трапилось тимчасове підтоплення на вулицях Ряшівська – Городоцька.

У Галицькому районі обвалились 3 гілки.

У Франківському районі впали 2 дерева і 4 гілки, одна з яких зачепила автомобіль.

У Залізничному районі впали 3 дерева.

У Шевченківському районі обвалились 2 дерева,

У Личаківському районі зламались 6 гілок, одна з яких впала на автівку на вулиці Пасічній, 77.

У Сихівському районі зламались 2 гілки.

Також 18 дерев впали у парках. Зокрема, у парках Івана Павла II, Скнилівському і Стрийському обвалились по 3 дерева. У парках Піскові озера, Високий замок, Личаківському і Левандівському впали по 2 дерева, а в парку Левандівське озеро – одне.

Львів'янка Євдокія Пічка на фейсбук-сторінці "Гарячої лінії міста Львова" розповіла, що злива затопила будинок №12 на вулиці Патона.

Сьогодні вранці дощ розбудив цілий дім потопами по вулиці Патона 12! Затопило під'їзди, квартири, ліфти!

– зазначила жінка.

Про цей інцидент вже повідомили райадміністрацію Залізничного району. Невдовзі на місце події скерують відповідні служби.

Дивіться фото наслідків негоди у Львові / Фото "Варта 1", "Твоє місто" і Гарячої лінії міста Львова

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Негода знеструмила 123 населені пункти

У Львівобленерго розповіли, що негода вкотре залишила без світла жителів Львівщини. Станом на 7:00 повністю знеструмлені 43 лінії електропередачі, а 7 – частково. Зовсім без світла залишились 123 населені пункти та 68 – частково у:

Західному РЕМ (Яворівська, Жовківська, Городоцька, Мостиська частини);

Східному РЕМ (Бродівська, Буська, Золочівська частини);

Південному РЕМ (Дрогобицька, Стрийська частини);

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська частина);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська частини);

Карпатському РЕМ (Турківська, Старосамбірська частини);

Львівській міській електромережі (Жовківська, Пустомитівська частини).

Наразі 174 працівники Львівобленерго, 53 бригади, здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Також залучили 79 одиниць техніки.