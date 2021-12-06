Пожертвував життям заради України: у Львові відкрили таблицю Герою Тарасу Матвіїву

На стіні факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка відкрили таблицю Герою України Тарасу Матвіїву. Він загинув на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу.

Тарас Матвіїв був студентом факультету журналістики ЛНУ. До заходу долучились батьки Героя, викладачі та побратими.

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У Львові відкрили таблицю Герою України Тарасу Матвіїву

На стіні факультету журналістики ЛНУ 6 грудня з'явилася меморіальна таблиця Герою України Тарасу Матвіїву. Мама бійця Валентина Матвіїв розповіла, що він мріяв навчатись там з 6 класу. Спочатку захисник хотів бути спортивним журналістом, але потім він почав більше цікавитись аналітикою та документалістикою. Багато праць Тараса Матвіїва невдовзі стануть книжкою "Мої думки".

Ми також знайшли більше ніж 50 мрій сина, і першою з них була перемога в Криму і на Донбасі. Він пожертвував своєю кар'єрою, особистим життям, собою та пішов захищати свою Батьківщину. Для нього це було понад усе,

– додала жінка.

Мама Героя подякувала усім, хто прийшов на відкриття таблиці. Вона попросила усіх щодня працювати над головною мрією Тараса Матвіїва – перемогою України.

У Львові встановили таблицю Тарасу Матвіїву / Фото Олександра Мазуренка

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Від громади міста до заходу долучився перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Посадовець зауважив, що не був особисто знайомий із захисником, однак фільм про Героя його дуже вразив.

"Вразив настільки, що перебуваючи у Брюсселі та презентуючи Львів у фіналі конкурсу на Молодіжну столицю Європи, я розповів журі про Тараса, як одного з видатних, зразкових молодих львів'ян. Це честь – бути випускником університету, в якому навчався Тарас, це честь – бути співмешканцем міста, яке хотів робити кращим Тарас", – зазначив Москаленко.

Опісля урочистого відкриття таблиці викладачі та друзі Тараса Матвіїва поділилися спогадами про нього.

Дивіться відео з відкриття таблиці Тарасу Матвіїву:

Коротко про Тараса Матвіїва

Тарас Матвіїв – Герой України, випускник факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка, громадський діяч та журналіст.

Він брав участь у Революції Гідності, а опісля – пішов на Схід.

Матвіїв був командиром взводу 24-ої окремої механізованої бригади.

Він загинув 10 липня 2020 року внаслідок російського обстрілу під селищем Троїцьке, на Луганщині.

Захисник ціною власного життя врятував від смерті двох побратимів.

Указом президента Тарасу Матвіїву надали звання Героя України з відзначенням орденом "Золота Зірка" за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та самовіддане служіння українському народові.

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