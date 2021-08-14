"Стій, с*ка": пранкер у Львові вдягнувся священником і з матом ганявся за перехожим – відео

У центрі Львова блогер з тіктоку зняв провокативне відео, одягнувшися священником. Втім, його витівка з релігійним підтекстом сподобалася не всім.

На відео тіктокера-пранкера звернув увагу директор департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради Євген Бойко. Він зазначив, що такі кадри мають ознаки розпалювання ворожнечі.

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Священник, який кричить "стій, с*ка"

Відео починається з того, що центральною вулицею Львова йде священник у чорній рясі і з кадилом у руці. Він перетинається із хлопцем, у якого вибиває кепку, що вдягнена на голові. Той обурено кричить: "Пастор, ти шо поплутав?". Далі починається взаємна лайка із матами.

Ошелешено на священника, який вживає нецензурну лексику, дивляться люди, що були довкола. Далі пранкер біжить за хлопцем зі словами: "Стій, с*ка!". Наприкінці відео він каже, що чекає хлопця на службі.

Пранкер для відео у тікток одягнувся священником і лаявся у центрі Львова: дивіться відео

Попереджаємо! Кадри містять нецензурну лайку (18+)

Супроводжується відео ритмічним семплом, на якому лунають слова "Господь, Ісус Христос". Провокативне відео з'явилося у профілі львівського блогера Максима Савчина.

У своєму тіктоці він часто провокує звичайних перехожих, задаючи безглузді чи ексцентричні питання. Наприклад, може спитати патрульних, де у Львові вежа Бурдж Халіфа, а бабусь на лавиці, де найближчий сексшоп.

Звернення до поліції через відео

Євген Бойко пише, що скерує звернення до поліцейських. Усе через те, що відео тіктокера розпалює ворожнечу на релігійному ґрунті та провокує на агресію.

Переглянув. Стало гидко. Подібні дії принижують багатьох львів'ян,

– написав про відео Бойко.

Повний текст публікації Євгена Бойка

Звернув увагу на відео в мережі TikToK, на якому так званий пранкер переодягнений на священника з церковними атрибутами бігає центром міста та на камеру провокує львів’ян.

Переглянув. Стало гидко. Подібні дії принижують багатьох львів’ян. Не здивуюсь, якщо провокація вчинена на замовлення ворожих спецслужб – знають на що тиснути. Той самий чекістський почерк – перед очима безбожні п’ятирічки 1930-х.

Разом з тим попереджаю тих, для кого нема нічого святого – львів’яни розрізняють пшеницю від полови. Надто велику ціну заплатили ми та наші предки за свою гідність.

Скеровую звернення до правоохоронців, прошу їх невідкладно дати належну оцінку ганебній поведінці невідомих осіб, щоб дії які мають ознаки розпалювання релігійної ворожнечі більше не повторювались. І всіх кому це болить закликаю зробити це також.

Прикро, що подібне вже мало місце.

Друзі, громадо, потрібно об’єднатись і бути пильними, хтось дуже хоче нас пересварити.