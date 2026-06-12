У Львові посилюють правила для електросамокатів: що зміниться з липня

У Львові планують змінити правила користування електросамокатами, щоб зробити пересування ними по місту безпечнішим. Зокрема, пропонують ввести вікові обмеження.

Про це 12 червня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Які діятимуть правила для електросамокатів?

Виконавчий комітет розглянув наступні пропозиції та планує впровадити зміни з 1 липня:

взяти електросамокат на прокат зможуть лише люди, які досягли 16 років. А оператори прокату мають забезпечити верифікацію віку користувачів,

визначити аварійно небезпечні ділянки, на яких швидкість електросамокатів обмежать до 15 кілометрів на годину,

обов'язковим стане використання шоломів, для чого підготують відповідні зміни до правил благоустрою,

заборонено буде залишати прокатні електросамокати поза спеціальними місцями для їхнього паркування.

Необхідність таких змін мер Львова пояснює наведеною статистикою. Відомо, що у 2025 році у місті троє дітей стали посмертними донорами внаслідок тяжких травм, пов'язаних з електросамокатами.

Водночас лише за останні три місяці до лікарень Львова госпіталізували понад 100 дітей, які постраждали через електросамокати.

Однак Андрій Садовий зауважив, що міська влада не має повноважень повністю заборонити використання електросамокатів.

Ми робимо те, що реально можемо зробити вже зараз: посилюємо правила, обмежуємо швидкість у небезпечних місцях та наполягаємо на змінах до державного законодавства,

– наголосив Садовий.

Раніше повідомлялось, що поліція вважає користувачів електросамокатів повноцінними учасниками дорожнього руху, тому мають дотримуватися загальних ПДР. Але відсутність чіткого врегулювання законом ускладнює однакове застосування цих норм на практиці.