Приносять ліки з часів Майдану: у Львові стартував ексклюзивний медичний проєкт

У Львові можна здати на утилізацію протерміновані ліки. Для цього у місті встановили спеціальні контейнери.

Викидати у смітник чи каналізацію непотрібний вміст вашої аптечки – шкідливо. Ба більше, навіть небезпечно.

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Серед містян почався попит на послугу

Фармацевти запевнили, що люди цікавляться послугою. Чимало людей, які тільки минулого дня дізнались, уже приходять і приносить протерміновані ліки або те, що вони вже не використовують.

Дехто сам читає, а інші ставлять запитання, і ми вже інформуємо, що саме там має бути,

– наголосила працівниця аптеки.

Схожої ініціативи в Україні немає. Львів'яни про утилізацію протермінованих ліків дізнаються у мережі. Деякі напередодні навіть роблять цілу ревізію у своїй аптечці. Те, що знаходять удома приносять у поліклініку, де встановили спеціальний контейнер.

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"Воно все вийшло з терміну придатності й вирішила це викинути. Тут є гірчичники. Це щось ніби гірчичників, які гріють руки. Я купила колись на Майдані. Не використала. Воно ще з 2014 року лежить. Також мазі, які вже протерміновані на рік", – згадала мешканка Львова.

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Локації для правильної утилізації

Загалом у місті відтепер є 6 стаціонарних точок. Ще препарати збиратимуть і 2 екобуси. На утилізацію можна приносити навіть порожні блістери – без таблеток.

Найбільша небезпека полягає саме від антибіотиків. Коли вони потрапляють в довкілля, то сприяють появі резистентних бактерій. Бактерій, які вчаться співіснувати з антибіотиками й потім цими препаратами просто не лікуються. Ті інфекції, які раніше були виліковними й контрольованими, тепер стають небезпечними й навіть смертельними. Євгенія Дев'яткова Проєктна менеджерка Zero Waste Lviv

Ще, окрім антибіотиків, правильно утилізувати потрібно антидепресанти, а також такі препарати як:

протигрибкові;

гормональні;

противірусні;

протизапальні.

Медпроєкт триватиме 2 тижні

Зазначені категорії ліків можуть бути небезпечними для людей, тварин та їх категорично не можна викидати на смітник чи зливати в каналізацію.

Після збору ліки спалять при високих температурах. Натомість фітопрепарати чи вітаміни загрози не несуть. Таку екоініціативу громадськості підтримала фінансами й влада міста.

З міського бюджету – це 50 тисяч гривень. Упродовж місяця ми хочемо побачити, що люди здадуть велику кількість медикаментів і на це діє запит. Пізніше нам буде легше аргументувати в бюджеті міста для чого поширювати цю практику. Олександра Сладкова Начальниця управління екології Львова

Проєкт пілотний. Він триватиме 2 тижні. Організатори сподіваються, він приживеться і привчить містян правильно утилізувати ліки. А значить – і очистити екологію.