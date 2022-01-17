Привласнила майже 1,5 мільйона гривень з бюджету: у Львові затримали 68-річну підприємицю

Львівські правоохоронці затримали 68-річну директорку одного з будівельних підприємств міста. Її підозрюють у привласненні майже 1,5 мільйона гривень з бюджету.

Затриманій загрожує в'язниця. Окрім того, у неї можуть конфіскувати майно.

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Жінку підозрюють у крадіжці грошей з бюджету

Правоохоронці під час досудового розслідування встановили, що 68-річна львів'янка, директорка одного зі шляхових ремонтно-будівельних управлінь, привласнила гроші з бюджету міста. Вона у липні 2021 року підробила акти приймання будівельних робіт.

У документах жінка завищила обсяг та вартість реконструкції пішохідного тротуару на одній з вулиць Львова. Так вона завдала Львівській міській раді збитків на понад 1,35 мільйона гривень.

За інформацією ZAXID.NET, мовиться про директорку та одну зі співвласниць ТДВ "Шляхове ремонтно-будівельне управління №65" Лесю Магеру. У липні 2021 року це підприємство проводило реконструкцію тротуару на вулиці Миколайчука.

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Підприємиці оголосили підозру

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

"службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки";

"привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах".

Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.