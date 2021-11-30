Пухнасте чудо в капюшоні: львів'янин пішов у супермаркет разом із кошеням – кумедне відео

У мережі з'явилося цікаве відео, як у Львові хлопець пішов у супермаркет разом із маленьким кошеням. Щоб звільнити руки для покупок, він заховав пухнастика собі у капюшон.

Користувачів мережі дуже розчулив ролик. Вони залишили під ним безліч позитивних коментарів.

До теми З кишенькою для кота та вушками: як виглядає худі, що розробили для власників чотирилапих

Львів'янин пішов у супермаркет разом із кошеням

Львів'янка опублікувала у своєму тіктоку кумедне відео, як хлопець пішов за продуктами з маленьким кошеням. Випадок трапився у супермаркеті "Сільпо" на площі Соборній.

Боже, які вони хороші – і котик, і хлопчик,

– підписала свій ролик дівчина.

Щоб звільнити руки, хлопець поклав котика у капюшон. Пухнастик зовсім не пручався. Він спокійно лежав і дивився навколо. Коли котик занудьгував, він почав бавитися з волоссям свого господаря та намагався вкусити його за шию.

Хлопець пішов у супермаркет з кошеням у капюшоні: відео

Цікаво Що буде, якщо залишити разом дітей та домашніх тварин: дивіться результат на фото

Користувачі тіктоку замилувалися роликом

Відео зібрало безліч позитивних коментарів. Користувачі тіктоку були просто зачарованими маленьким пухнастиком. Деякі жартували, чому котика пустили у супермаркет без маски, інші ж писали, що це наймиліше відео, яке вони бачили за цілий день.