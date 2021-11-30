Користувачів мережі дуже розчулив ролик. Вони залишили під ним безліч позитивних коментарів.
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Львів'янин пішов у супермаркет разом із кошеням
Львів'янка опублікувала у своєму тіктоку кумедне відео, як хлопець пішов за продуктами з маленьким кошеням. Випадок трапився у супермаркеті "Сільпо" на площі Соборній.
Боже, які вони хороші – і котик, і хлопчик,
– підписала свій ролик дівчина.
Щоб звільнити руки, хлопець поклав котика у капюшон. Пухнастик зовсім не пручався. Він спокійно лежав і дивився навколо. Коли котик занудьгував, він почав бавитися з волоссям свого господаря та намагався вкусити його за шию.
Хлопець пішов у супермаркет з кошеням у капюшоні: відео
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Користувачі тіктоку замилувалися роликом
Відео зібрало безліч позитивних коментарів. Користувачі тіктоку були просто зачарованими маленьким пухнастиком. Деякі жартували, чому котика пустили у супермаркет без маски, інші ж писали, що це наймиліше відео, яке вони бачили за цілий день.
- "За такого 100% можна йти заміж";
- "Молодець хлопчина, не залишив малятко саме";
- "Це відео так підіймає настрій";
- "Це охоронець, що перевіряє, чи не заховали чогось у кучерях";
- "Після цього відео точно заведу собі котика";
- "Ну і правильно – найцінніше носить із собою".