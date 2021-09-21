П'яний львів'янин погрожував підірвати 5-поверхівку: його затримала поліція

У Львові 21 вересня правоохоронці затримали п'яного 35-річного чоловіка. Він погрожував підірвати 5-поверхівку, в якій живе.

Інцидент трапився на вулиці Зеленій. Невдовзі зловмиснику оберуть запобіжний захід.

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Чоловік повідомив поліцію про "бомбу" в 5-поверхівці

Правоохоронцям приблизно о 5:30 надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Зеленій "заклали бомбу". На місце події виїхали спеціалісти-вибухотехніки, патрульні, кінологи, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію, однак жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не знайшли. Поліцейські встановили, що неправдиву інформацію про замінування надав 35-річний мешканець будинку.



Чоловік повідомив поліцію про "бомбу" в багатоповерхівці / Фото поліції Львівщини

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Виявилось, що чоловік був п'яним. Правоохоронці його затримали. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". Якщо провину львів'янина доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 6 років у вязниці.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.