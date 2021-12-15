У Ратуші вручили Премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО

У стінах мерії 14 грудня відбулась урочиста церемонія вручення Премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО. Це найбільша літературна відзнака, яку присуджує міська влада в Україні.

Розмір основної грошової нагороди становить 150 тисяч гривень. Захід відвідав мер Львова Андрій Садовий.

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Вручили Премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО

Садовий розповів, що у Львові наступного року хочуть відкрити не просто кілька книгарень чи медіатек.

Ми хочемо зробити простори, в які люди хочуть прийти й з яких не хочуть виходити. Ми оголосили інвестиційний конкурс на приміщення на вулиці Гнатюка. Там повинен бути сучасний простір для читання,

– зауважив міський голова.

За його словами, ймовірно, наступного року Премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО присуджуватимуть вже там.

"Ми дуже вас любимо і дякуємо вам за вашу працю не просто словами, а грошима", – підсумував Садовий.

Дивіться відео, як вручали Премію Львова – міста літератури ЮНЕСКО:

Опісля міський голова вручив головну статуетку та 150 тисяч гривень премії переможцю. Цьогоріч її отримав Сергій Осока за збірку "Три лини для Марії" (Видавництво Старого Лева).

"Я дуже приємно вражений, я вражений. Дуже вдячний всім. Мені страшенно приємно отримати таку престижну нагороду", – зазначив письменник-переможець.

Окрім цього, відбулося вручення спецвідзнаки в розмірі 50 тисяч гривень. Її присудили Ірині Шуваловій за збірку "Каміньсадліс" (Видавництво Старого Лева).

Цьогоріч участь у конкурсі брали 104 видання. Журі Премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО у складі Ірини Старовойт, Олександра Бороня, Софії Філоненко, Данила Ільницького та Остапа Сливинського з 30 претендентів довгого списку обрало лише 12 номінантів.

Дивіться фото з Премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО / Фото Романа Балука