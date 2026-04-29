"Мама, какая вкусная вода!": 13-летний подросток стал посмертным донором для мальчика с пороком почек

13-летний подросток стал посмертным донором для 11-летнего мальчика с почечной недостаточностью. Ребенок погиб в результате несчастного случая.

Об этом рассказали в детской больницы святого Николая во Львове.

Что известно об истории спасения 11-летнего мальчика?

Когда 4-летний львовянин Юрчик перенес ангину. Она дала серьезное осложнение на почки.– возник нефротический синдром.

Справочно. Нефротический синдром– это тяжелое поражение почек, характеризующийся массивной потерей белка, значительным снижением альбумина в крови, высоким уровнем холестерина и сильными отеками.

У Юрчика начались годы постоянной терапии с больницами, уколами и пилюлями, но болезнь только прогрессировала.

Когда ему исполнилось 9 лет, его почки вообще прекратили выводить излишнюю жидкость из организма., а тело набухло. Единственным спасением стал гемодиализ– искусственное очищение крови. Процедуру мальчик проходил через день по 4 часа.

Так прошло еще три года. Диализ истощил детский организм.

Юрчик перестал расти, а кости стали очень хрупкими. Кроме того, постоянное высокое давление давало большую нагрузку на сердце.

Когда в марте обессиленного мальчика привели на гемодиализ, семье сообщили, появившийся донор.

Им стал 13-летний подросток, получивший несовместимую с жизнью тяжелую черепно-мозговую травму. Его родители дали согласие на посмертное донорство органов.

Кроме Юрчика, удалось спасти еще троих других детей.

Из новостей я сразу поняла, кто стал донором моему сыну. Первым делом мы с мужем пошли в церковь помолиться за того мальчика. Я безгранично благодарна его родителям, которые дали разрешение на трансплантацию органов и спасли моего ребенка. Мы теперь считаем, что этот мальчик– наш второй ребенок, потому что его частица живет в моем сыне,

– с благодарностью сказала мама Юрчика Ирина, добавив, что тоже подписала согласие на посмертное донорство.

Пересадку почки мальчику совместно провели специалисты Центра трансплантологии и Больницы Святого Николая.

На следующий день после операции Юрчик, котором раньше нельзя было пить больше стакана жидкости в день, сказал:

Мама, какая вкусная вода! Я действительно могу теперь пить столько, сколько хочу?

Другие истории спасения детей

Недавно во Львове медики удалили 35-сантиметровый клубок волос из желудка 13-летней девочки, что страдала синдромом Рапунцель. Операция прошла успешно, сейчас девочка в стабильном состоянии, ее выписали домой.

Это было психическое расстройство "трихофагия", когда человек ест волосы, а в желудке формируется трихобезоар.– плотный клубок из волос, остатков пищи и слизи, которые не перевариваются и постепенно заполняют орган.

А в Детской Больнице Святого Николая кардиохирурги провели уникальную 12-часовую операцию и спасли 8-месячного малыша Иванка из Закарпатья. Ребенок родился с критическим пороком сердца и постоянно задыхался. У него было сильно нарушено строение сердца, а врачи фактически "перестроили" сердце.