Автомобили столкнулись лоб в лоб: во Львовской области в ДТП пострадал 7-летний ребенок

На Львовщине 12 декабря произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen Jetta. В результате ДТП пострадали 3 человека, среди которых был 7-летний мальчик.

Авария произошла на дороге Мостиска – Самбор – Борислав возле села Нагорное Яворовского района. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

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В лобовом столкновении пострадал ребенок

Приблизительно в 21:00 на дороге Мостиска – Самбор – Борислав произошла авария. Стражи порядка установили, что там лоб в лоб столкнулись Mercedes-Benz под управлением 28-летнего жителя Тернопольской области и Volkswagen Jetta, которым управлял 32-летний житель одного из сел района.

В результате аварии 3 пассажира Volkswagen получили травмы – 7-летний мальчик, 24-летняя женщина и 55-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное дело за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на тот же срок.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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