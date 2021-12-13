Патрульные быстро разыскали беглеца. На него составили админпротоколы.

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Водитель пытался скрыться с места ДТП

Патрульные 12 декабря получили вызов от водителя автомобиля BMW. Она рассказала, что на улице Липинского авто Hyundai H200 влетело ей в бок и уехало в направлении Подзамче.

Женщина некоторое время пыталась самостоятельно догнать нарушителя. Однако ему удалось исчезнуть из ее поля зрения. Тогда она позвонила в полицию и предоставила фото машины беглеца.



Мужчина вызвал ДТП и скрылся / Фото патрульной полиции Львовщины

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Патрульные разыскали беглеца

Информацию о нарушителе передали всем экипажам. Его автомобиль нашли на улице Шевченко. Он застрял на месте проведения строительства дороги.

За рулем автомобиля находился 47-летний львовянин. Патрульные заметили, что он был пьян, однако мужчина отказался от проверки. На нарушителя составили протоколы:

за "управление транспортным средством в состоянии опьянения";

"нарушение ПДД, повлекшее ДТП";

"оставление места дорожно-транспортного происшествия".

Также на него вынесли постановление за "управление транспортным средством без необходимых документов".

Интересно! За пьяное вождение в Украине предусмотрена ответственность – 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением водительского удостоверения на год.



Патрульные разыскали нарушителя / Фото Патрульной полиции Львовщины



Водитель был пьян / Фото патрульной полиции Львовщины