Патрульные быстро разыскали беглеца. На него составили админпротоколы.
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Водитель пытался скрыться с места ДТП
Патрульные 12 декабря получили вызов от водителя автомобиля BMW. Она рассказала, что на улице Липинского авто Hyundai H200 влетело ей в бок и уехало в направлении Подзамче.
Женщина некоторое время пыталась самостоятельно догнать нарушителя. Однако ему удалось исчезнуть из ее поля зрения. Тогда она позвонила в полицию и предоставила фото машины беглеца.
Мужчина вызвал ДТП и скрылся / Фото патрульной полиции Львовщины
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Патрульные разыскали беглеца
Информацию о нарушителе передали всем экипажам. Его автомобиль нашли на улице Шевченко. Он застрял на месте проведения строительства дороги.
За рулем автомобиля находился 47-летний львовянин. Патрульные заметили, что он был пьян, однако мужчина отказался от проверки. На нарушителя составили протоколы:
- за "управление транспортным средством в состоянии опьянения";
- "нарушение ПДД, повлекшее ДТП";
- "оставление места дорожно-транспортного происшествия".
Также на него вынесли постановление за "управление транспортным средством без необходимых документов".
Патрульные разыскали нарушителя / Фото Патрульной полиции Львовщины
Водитель был пьян / Фото патрульной полиции Львовщины