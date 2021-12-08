Авария произошла на дороге между селами Чуловичи и Катериничи во Львовском районе. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
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Водитель насмерть переехал пенсионера
Примерно в 20:10 на дороге между Чуловичами и Катериничами водитель автомобиля Skoda Fabia, 26-летний житель одного из сел района, наехал на 67-летнего мужчину. В тот момент он лежал на проезжей части.
В результате ДТП пенсионер получил тяжелейшие травмы. Он погиб на месте аварии до приезда медиков.
Погибший лежал на дороге / Фото полиции Львовщины
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Полиция проводит расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права водительского удостоверения сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Следователи начали производство / Фото полиции Львовщины
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