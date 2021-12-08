На Львівщині 26-річний водій на смерть переїхав лежачого на дорозі пенсіонера

Аварія сталася на дорозі між селами Чуловичі та Катериничі у Львівському районі. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.
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Водій на смерть переїхав пенсіонера
Приблизно о 20:10 на дорозі між Чуловичами та Катериничами водій автомобіля Skoda Fabia, 26-річний житель одного з сіл району, наїхав на 67-річного чоловіка. У той момент він лежав на проїжджій частині.
Внаслідок ДТП пенсіонер отримав надзвичайно важкі травми. Він загинув на місці аварії до приїзду медиків.
Загиблий лежав на дорозі / Фото поліції Львівщини
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Поліція проводить розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права водійського посвідчення терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
Слідчі розпочали провадження / Фото поліції Львівщини
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