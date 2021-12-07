Хлопчик віз власника автівки та свого батька. Обидва чоловіки були п'яними.

Зауважте Пустив 11-річного сина за кермо: батьком загиблого біля Львова хлопчика був ексінспектор ДАІ

Внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопчик

Моторошна аварія сталася вночі 1 липня у прильвівському селі Рясне-Руське. 11-річний хлопчик Денис Гануляк їхав за кермом автівки BMW. В салоні також перебували його батько, ексінспектор ДАІ Роман Гануляк та його знайомий Дмитро Яринич. Дорослі були п'яними.

Хлопчик не впорався з керуванням, перевищив швидкість та вилетів на зустрічну. Потім авто з'їхало в кювет. Дитина отримала надзвичайно важкі травми та загинула на місці ДТП. Двоє пасажирів потрапили у лікарню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Тоді у поліції офіційно повідомили, що хлопчику дозволив сісти за кермо його батько. Однак підозри чоловікові не висунули.

Наступного дня після нищівної ДТП жителі Рясне-Руського розповіли журналістам, що Гануляк є власником сільського магазину. Перед аварією він пиячив з Яриничем. Матір, бабуся та інші родичі загиблого хлопчика звинувачували у його смерті саме батька. За їхніми словами, чоловік неодноразово садив сина за кермо. Також родичі боялися, що Гануляку вдасться уникнути відповідальності за смерть дитини.

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Ексінспектор ДАІ уникнув відповідальності за смертельну ДТП

Слідство у цій справі тривало 5 місяців. Постраждалою визнали матір загиблого Галину Гануляк. Своєю чергою, винуватцем ДТП став не батько дитини, а інший пасажир автівки. У пресслужбі Львівської облпрокуратури розповіли, що невдовзі після аварії справу перекваліфікували на іншу статтю, а саме "допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування".

З цього часу єдиним підозрюваним був 23-річний Дмитро Яринич. Саме він є власником автомобіля, за кермо якого посадили 11-річного хлопчика. У момент аварії чоловік сидів на пасажирському сидінні. За офіційною версією слідства, саме Яринич є відповідальним за експлуатацію свого авто, тож він винен у тому, що за її кермом опинилася дитина.

Під час судового засідання 2 грудня Яринич визнав себе винним у смертельній ДТП. Він заявив, що дуже шкодує. Мати хлопчика зазначила, що не має жодних претензій до підозрюваного. Вона попросила суд не відправляти його у в'язницю.

Суддя Яворівського райсуду Мар'яна Білецька вирішила, що провина Яринича – повністю доведена. Оскільки мати загиблого не має до нього претензій, а інших обтяжувальних обставин у справі не було, суд призначив чоловікові 2 роки іспитового терміну.

Зверніть увагу! Жителі села Рясне-Руське розповіли журналістам, що через деякий час після ДТП Роман Гануляк помирився із дружиною. Наразі подружжя проживає разом.