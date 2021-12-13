Патрульні швидко розшукали втікача. На нього склали адмінпротоколи.

До теми На Львівщині 26-річний водій на смерть переїхав лежачого на дорозі пенсіонера

Водій намагався втекти з місця ДТП

Патрульні 12 грудня отримали виклик від водійки автомобіля BMW. Вона розповіла, що на вулиці Липинського авто Hyundai H200 влетів їй у бік та поїхав геть в напрямку Підзамче.

Жінка деякий час намагалася самотужки наздогнати порушника. Однак йому вдалося зникнути з її поля зору. Тоді водійка зателефонувала у поліцію та надала фото автівки втікача.



Чоловік спричинив ДТП і втік / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Патрульні розшукали втікача

Інформацію про порушника передали усім екіпажам. Його автомобіль знайшли на вулиці Шевченка. Він застряг на місці проведення будівництва дороги.

За кермом автівки перебував 47-річний львів'янин. Патрульні помітили, що він був п'яним, однак чоловік відмовився від перевірки. На порушника склали протоколи:

за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння";

"порушення ПДР, що призвело до ДТП";

"залишення місця дорожньо-транспортної пригоди".

Також на нього винесли постанову за "керування транспортним засобом без необхідних документів".

Цікаво! За п'яне кермування в Україні передбачена відповідальність – 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на рік.



Патрульні розшукали порушника / Фото Патрульної поліції Львівщини



Водій був п'яним / Фото Патрульної поліції Львівщини