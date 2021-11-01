Благодаря вакцинации: 91-летняя львовянка поборола COVID-19
Источник:24 канал
Львовянка София Голдак, которой 91 год, заболела COVID-19 и получила полное поражение легких. Впрочем, болезнь удалось успешно преодолеть благодаря вакцинации.
София Голдак в сентябре заразилась COVID-19 от внучки. Женщину пришлось немедленно госпитализировать.
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В медучреждении рентген показал, что легкие поражены на 100%. В течение 10 дней пребывания в больнице ее жизнь поддерживал кислород. Она медленно начала выздоравливать.
Вакцина спасла жизнь
Родственники женщины уверены, что именно вакцинация спасла ей жизнь. Первую дозу вакцины AstraZeneca София Голдак сделала в апреле 2021 года, а вторую – в июне.
"Вакцинировались в начале кампании, когда была возможность. Нам позвонили из поликлиники и сказали, что поскольку бабушке больше 80, то для нее есть доза. За компанию с ней и я вакцинировалась", – рассказала внучка Марта Кузий.
Как до укола, так и после – нормально (чувствовала себя – 24 канал), ничего плохого не было,
– отметила женщина.
Пока Софья Голдак не выходит на улицу, потому что еще слабая. Впрочем, однозначно советует вакцинироваться и уверяет, что бояться нечего.
В больницах вакцинированных единицы
Сейчас в COVID-отделении Клинической больницы скорой медицинской помощи большинство госпитализированных – люди старше 60 лет. Часть имеет сопутствующие заболевания сердца, эндокринной системы, онкологию. Вакцинированных – единицы. Собственно, они имеют больше шансов выжить.
"Мы выписали пациента, старшего мужчину, который лечил двустороннюю пневмонию. Как и София Голдак нуждался в кислороде. Но в мае вся его семья вакцинировалась. Они – врачи, и вопрос об отказе не рассматривался. За 12 дней пациент выздоровел", – делится историей врач-терапевт COVID-отделения Центра терапии Зоряна Романишин.
91-летняя львовянка поборола COVID-19: смотрите видео
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