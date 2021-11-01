Завдяки вакцинації: 91-річна львів'янка поборола COVID-19

Львів'янка Софія Голдак, якій 91 рік, захворіла на COVID-19 і отримала повне ураження легень. Утім, хворобу вдалось успішно перебороти завдяки вакцинації.

Софія Голдак у вересні заразилась COVID-19 від онуки. Жінку довелось негайно госпіталізовувати.

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У медзакладі рентген показав, що легені вражені на 100%. Протягом 10 днів перебування в лікарні, її життя підтримував кисень. Та поволі вона почала одужувати.

Вакцина врятувала життя

Родичі жінки переконані, що саме вакцинація врятувала їй життя. Першу дозу вакцини AstraZeneca Софія Голдак зробила у квітні 2021 року, а другу – у червні.

"Вакцинувались на початку кампанії, коли була можливість. Нам подзвонили з поліклініки й сказали, що оскільки бабусі більше ніж 80, то для неї є доза. За компанію з нею і я вакцинувалась", – розповіла онука Марта Кузій.

Як до уколу, так і після – нормально (почувалась – 24 канал), нічого поганого не було,

– зазначила жінка.

Поки Софія Голдак не виходить надвір, бо ще заслабка. Втім, однозначно радить вакцинуватись і запевняє, що боятись немає чого.

У лікарнях вакцинованих одиниці

Зараз COVID-відділенні Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги більшість госпіталізованих – люди, яким понад 60 років. Частина із супутніми захворюваннями серця, ендокринної системи, онкологією. Вакцинованих – одиниці. Власне, вони мають найбільше шансів вижити.

"Ми виписали пацієнта, старшого чоловіка, який лікував двобічну пневмонію. Як і Софія Голдак потребував кисню. Але в травні вся його сім'я вакцинувалася. Вони – лікарі, й питання про відмову не розглядалося. За 12 днів пацієнт одужав", – ділиться історією лікарка-терапевтка COVID-відділення Центру терапії Зоряна Романишин.

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