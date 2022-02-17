Британец придумал украинскую "Супкультуру", – львовский ресторатор указал на наглый плагиат

В Британии создали стартап, идея которого идентична украинской сети "СупКультура". Более того, там даже используют фото со страниц украинцев.

Объявление размещено на международной системе сбора средств на идее Kickstarter. А заметил наглое копирование Львовский ресторатор Всеволод Полищук.

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Планирует даже продажу франшизы

"Придумал" эту идею фотограф из Лестера Martin Krska. Он написал, что очень хочет открыть бизнес, где будет подавать супы в съедобных стаканчиках. Якобы нужно для этого лишь 40 714 долларов.

Часть публикации британца / Скриншот 24 канала

К объявлению он добавил фото и видео, на которых был пример такой Eco & Vegan Friendly подачи. Однако взял он эти материалы с официальных страниц украинского бренда. Конечно же, он не указывал источник, а даже зарисовал на изображениях логотипы.



Планирует даже продавать франшизу / Скриншот 24 канала

Для начала мы планируем открыть небольшую точку продажи. А затем продавать его как франшизу за определенную плату, чтобы вы могли открыть свою собственную точку,

– написал Мартин.

Однако его замечательная бизнес-идея, вероятно, провалилась. Ведь в течение 21 дня, мужчину поддержали 2 человека. Всего он смог собрать 2 доллара.



Результат сбора средств по состоянию на 17 февраля / Скриншот 24 канала

На сайте украинского стритфуда "Супкультура" указано, что их точки есть в разных странах: Украине, Польше, Беларуси, Чехии, Словакии, России, Грузии и Австрии.



Одна из страниц сайта "Супкультура" / Скриншот 24 канала

Читайте текст сообщения Всеволода Полищука:

Не все британцы одинаково полезны. Вот, например, фотограф из Лестера придумал украинскую "Супкультуру".

Насколько я понимаю, к стартапу, который он выставил на Kickstarter, ни Супкультура, ни ее основатель Пузенко Кирилл никакого отношения не имеет. На странице едва ли не лучшего (по моему скромному мнению) украинского стритфуда указаны только Украина, Польша, Беларусь, Словакия, Чехия и Австрия. А при этом даже фото и видео