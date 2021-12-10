В центре Львова активисты жестоко избили музыкантов, которые пели русские песни

Львовские активисты 9 декабря жестоко избили музыкантов в центре города. В тот момент они пели русские песни и снимали видео для ютюб-канала "Вписка".

По словам активистов, в центре Львова снимали провокационный ролик. Инцидент произошел примерно в 21:00.

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Во Львове снимали видео для российского ютюб-канала

В сети 10 декабря распространили видео избиения музыкантов возле Оперного театра. По словам местных активистов, они снимали провокационное видео для российского ютюб-канала "Вписка". Для этого ребята якобы пели русские бранные песни.

Примерно в 21:00 молодые люди пришли на проспект Свободы и напали на музыкантов. Кроме этого, они разбили их инструменты и технику. На ролике видно, что некоторые мужчины падали на землю, однако их продолжали бить. После этого активисты бежали за музыкантами, однако мимо проехало патрульное авто, и молодые люди начали разбегаться в разные стороны.

В комментарии 24 Каналу пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская подтвердила информацию об этом инциденте. Она рассказала, что на месте происшествия работали патрульные, которые вызвали позже следственно-оперативную группу.

Как говорится на странице российского ютюб-канала "Вписка", блогеры ходят в гости к музыкантам и другим интересным современникам. Ролики выходят дважды в месяц. Среди украинцев в видео россиян принимали участие журналист Дмитрий Гордон и рэпер Kyivstoner.

Смотрите видео с места происшествия:

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Делом занялись правоохранители

В комментарии 24 каналу жена одного из пострадавших рассказала, что ее муж был подрядчиком на той съемке. Информации о том, где будут публиковать видео, ему не сообщили.

Муж занимается видеосъемкой. Заказ был на съемку видеовизитки без указанных деталей, где будет публиковаться видео. На месте происшествия был подрядчиком от третьей стороны, не сотрудничал напрямую с провокатором,

– добавила львовянка.

По ее словам, нападение было спланированным, ведь сначала звучали песни на английском языке, на которые никакой реакции не было. После того как исполнитель начал петь на русском, на участников съемки напали 10 – 15 молодых людей. Лица нападавших были скрыты.

"Били ногами по всему телу, и большинство ударов были направлены в голову. На мужа напали 3 человека, он стал основной мишенью. Стоит добавить, что повреждена дорогостоящая техника на очень большую сумму", – отметила жена пострадавшего.

Во Львовской больнице скорой медицинской помощи у мужчины диагностировали легкое сотрясение мозга и ушиб мягких тканей скулового участка справа и подорбитальную гематому. По словам львовянки следователи открыли уголовное производство за "хулиганство, совершенное группой лиц". За такое правонарушение нападавшим может грозить до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет за решеткой.

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