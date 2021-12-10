Работники киевской тату-студии сделали татуировку свинье. Этим инцидентом заинтересовались не только зоозащитники, но полиция.
К теме Киевская тату-студия решила хайпонуть и якобы набила большое тату на спине живой свиньи
Активисты посетили филиал Tattoo Lamarch Studio
В киевских сообществах в соцсетях 8 декабря появилась жестокая реклама Tattoo Lamarch Studio. В сообщении говорилось, что там свинье якобы сделали самую большую татуировку. На фото были трое работников салона и измученное животное, лежавшее на полу. Пользователей соцсетей возмутило такое издевательство над свиньей.
Львовские активисты решили посетить местный филиал Tattoo Lamarch Studio. Он расположен по улице Ярослава Мудрого, 1.
Сегодня мы с неравнодушными львовянами посетили тату-салон Lamarch. Мы присоединились к акции солидарности, которая проводится в Киеве и Одессе. Мы не допустим издевательства над животными, тем более издевательства ради цели пропиариться и разрекламировать свой бизнес,
– отметил активист на видео.
Львовские активисты вечером сорвали вывеску печально известного тату-салона. Кроме того, они разрисовали его фасад красной краской.
Смотрите видео львовских активистов:
Коротко о скандале вокруг Tattoo Lamarch Studio
- Ради рекламы работники Tattoo Lamarch Studio на Троещине в Киеве выложили в сеть фото и видео издевательства над свиньей. В сообщении говорилось, что ей сделали большую татуировку – "купола" на спине.
- Зоозащитники узнали, что на самом деле тату свинье не делали. Однако участники скандальной съемки успели поиздеваться над животным. В частности, они ездили на нем верхом, связывали копыта и смеялись над его испугом.
- Зоозащитники обратились в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство. Причастным к издевательствам над животным может грозить от 1 до 3 лет ограничения свободы или от 2 до 3 лет за решеткой с конфискацией животного.
- Активисты 9 декабря посетили салон Tattoo Lamarch в Одессе. Заведение было закрытым, однако это никак не помешало молодым людям оставить свои сообщения на его роллетах и стенах.
- Владелец Tattoo Lamarch Studio считает этот скандальный инцидент "удачным черным пиаром". По его словам, животное привозили в салон с одного из киевских рынков перед тем, как его убить.