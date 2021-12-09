Активисты отметили, что представители Tattoo Lamarch Studio в Киеве показали самый тупой пример рекламы и должны потерять всех клиентов до последнего. Таким образом возмущенные поступком злоумышленников выразили свое недовольство жестоким обращением с животными.

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Кроме того, провести аналогичную акцию пообещали и непосредственно в Киеве.

Закрыли аккаунт и заблокированы инстаграмом



Аккаунт Tattoo Lamarch Studio в инстаграме сейчас выглядит так / Скриншот из инстаграма

Владельцы тату-салона решили хайпонуть и запустили скандальную рекламу, в которой рассказывали о намерениях набить крупнейшей свинье в Украине татуировки.

Впоследствии злоумышленники с восторгом говорили о том, что "били всю ночь, а животное это как-то выдержало".

Тату-мастера из Lamarch Studio позировали со связанной свиньей.

Впрочем, вместо большого количества новых подписчиков и клиентов злоумышленники получили лишь массовые жалобы на публикацию запрещенного контента. По состоянию на 9 декабря часть аккаунтов сети удалил инстаграм. Другие страницы закрыли сами владельцы.

К сожалению, никого из "героев" фото с бедным животным не было. Неравнодушные граждане оставили для них послание в виде надписей и красной краски, которая символизирует страдания животных,

– отметил одесский активист Демьян Ганул.

В полиции Киева инцидент пока никак не прокомментировали. Известно, что зоозащитники писали заявления о нарушении закона еще 8 декабря.

Работает ли тату-салон в столице после этой неадекватной и жестокой рекламной акции, неизвестно.

Смотрите видео прихода активистов в Tattoo Lamarch Studio в Одессе: