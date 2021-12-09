Судя по всему, именно на подобный хайп сделали ставку владельцы и администраторы Tattoo Lamarch Studio, которые ранее заказывали распространение скандальных фото в различных сообществах в телеграме. Так, в начале декабря по сети распространялись фотографии маленького парня, которому якобы без разрешения родителей сделали немалое количество татуировок.

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Впрочем, впоследствии в тату-студии пошли дальше, решив хайпонуть на жестоком обращении с животными.

Били татуировку целую ночь



Скандальную рекламу запустили не впервые / Фото из инстаграма Tattoo Lamarch Studio

Реклама с указанием поступка молодых людей появилась в киевских сообществах днем 8 декабря.

В постах было указано, что мастера тату якобы набили купола свинье.

При этом на фотографии в рекламе были изображены не только работники Tattoo Lamarch Studio, но и живая свинья. Также в руках у молодого человека было игрушечное животное, на спине которого действительно можно разглядеть какой-то рисунок.

Действительно ли тату-мастера делали ее живой свинье – неизвестно. Однако в сторис в закрытых аккаунтах они рассказывают о том, что страдала от их поступка именно живая зверушка. Кроме того, во всех аккаунтах сети есть подпись о том, что в студии не принимают зоозащитников.

На опубликованных 8 декабря записях видно, как в студии Tattoo Lamarch заставляли свинью по меньшей мере позировать для съемок рекламы.

Зоозащитники требуют от полиции решительных действий

Как отметили в организации UAnimals, при появлении скандальных роликов и изображений они обратились к самой студии – с предупреждением о юридической ответственности за такие поступки.

Кроме того, зоозащитники обратились в полицию относительно вероятного жестокого обращения с животными группой лиц. Отреагировали ли на произошедшее правоохранители, пока неизвестно.

В комментариях к сообщениям пользователи отмечают, что в случае, если животному действительно набили тату, злоумышленников надо посадить на максимальный срок – 8 лет заключения. Если же все окажется обычным хайпом, Tattoo Lamarch Studio нужно оштрафовать на такую сумму, чтобы больше подобные вещи делать не хотелось.

Смотрите видео с издевательствами над свиньей в Tattoo Lamarch Studio в Киеве: