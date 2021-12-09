При собаке была записка, в которой бывшая хозяйка указала, что она едет за границу в Польшу и якобы не имеет, кому оставить собаку. Женщина посадила собаку возле скамейки, оставила у него игрушки и привязала, после чего бросила четвероногого друга и ушла.

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Когда неравнодушные граждане решили разобраться в ситуации, Джек был напуган и не понимал, почему он оказался прикованным ночью в непогоду.

Не подпускал к себе и рвался в сторону дома



Записка, с которой оставили Джека / Фото Марины Ляпиной

По словам активистки Марины Ляпиной, собака оказалась очень ласковой и доброй. Сначала он никого к себе не пускал, поскольку считал, что сейчас его человек вернется, а ему нельзя уходить с того места, где его оставили.

Когда Джека отвязали, он рвался в сторону дома, где когда-то обитал.

Песика забрали в клинику, но впоследствии передадут в приют. В связи с тем, что в приюте после такого предательства пес может не выжить, зоозащитники призвали киевлян забрать его к себе.



Пес был испуганным и сначала не подпускал людей к себе / Фото Марины Ляпиной

Джек очень ласковый, добрый и очень напуган, он совсем не понимает где внезапно делся его человек, почему он прикован ночью в снег и дождь на улице, сам, один, он не может уйти, не может бросится на помощь своей хозяйки, может с ней что-то произошло, а он не может помочь... Его посадили и сказали ждать, рядом его любимые игрушки, наверное, их оставила любимая хозяйка, чтобы он не грустил,

– описала ситуацию Ляпина.

Кроме того, девушка отметила, что пес приучен к хорошему поведению в квартире, а также туалету.