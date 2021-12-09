При собаці була записка, в якій колишня власниця вказала, що вона їде за кордон до Польщі та нібито не має, кому залишити собаку. Жінка посадила собаку біля лавки, залишила біля нього іграшки та прив'язала, після чого кинула чотирилапого друга і пішла.

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Коли небайдужі громадяни вирішили розібратися у ситуації, Джек був наляканим та не розумів, чому він опинився прикутим вночі у негоду.

Не підпускав до себе та рвався у бік дому



Записка, з якою залишили Джека / Фото Марини Ляпіної

За словами активістки Марини Ляпіної, собака виявився дуже ласковим та добрим. Спочатку він нікого до себе не пускав, оскільки вважав, що зараз його людина повернеться, а йому не можна відходити з того місця, де його залишили.

Коли Джека відв'язали, він рвався у бік будинку, де колись мешкав.

Песика забрали до клініки, але згодом – передадуть у притулок. У зв'язку з тим, що в притулку після такої зради пес може не вижити, зоозахисники закликали киян забрати його до себе.



Пес був переляканим та спочатку не підпускав людей до себе / Фото Марини Ляпіної



Джек дуже ласкавий, добрий і дуже наляканий, він зовсім не розуміє де раптово подівся його людина, чому він прикутий вночі в сніг і дощ на вулиці, сам, один, він не може піти, не може кинеться на допомогу своїй господині, може з їй щось сталося, а він не може допомогти… Його посадили і сказали чекати, поруч його улюблені іграшки, напевно, їх залишила улюблена господиня, щоб він не сумував,

– описала ситуацію Ляпіна.

Крім того, дівчина зазначила, що пес привчений до гарної поведінки у квартирі, а також туалету.