По словам гендиректора Киевского зоопарка Кирилла Трантина, протестующие, которые привезли стадо под здание КГГА, обращались с животными крайне жестоко. Баранов и овец выбрасывали из маршрутки и тащили за ноги в мэрию.

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Забирали в зоопарк четырехлапых в углу одного из дворов. Животные дрожали от страха и пытались забиться в угол.

Боялись заходить под крытый вольер

Глава зоопарка говорит, что животные были фактически ничейными – никаких чипов у них не нашли.

В зоопарке овец и баранов кормили сначала только сеном – чтобы избежать осложнений для кишечника.

Животные находились в удрученном состоянии и боялись заходить под крытый вольер.

Сейчас их кормят нормальным кормом, а парнокопытные уже едят с большим аппетитом.

Бараны и овцы уже освоились и проявляют активность. У них обнаружили глисты, а у двух из них – хромоту из-за неправильно разросшихся копыт, поскольку никто их не чистил. Копытные немного истощены, но в целом – в пределах нормы. Полное обследование еще впереди,

– отметил руководитель отдела ветеринарной медицины Киевского зоопарка Виталий Кобылинский.

Дальнейшую судьбу животных определят позже. За месяц карантина их откормят и отмоют. После окончания карантина баранов и овец оставят в контактном зоопарке.