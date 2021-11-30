Как отметили зоозащитники из UAnimals, организаторы митинга хотели якобы показать местной власти, что людей перевозят в маршрутках, как скот. Впрочем, при этом" активисты " поиздевались над животными.

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Овец привезли на акцию в маршрутке жестоким и ужасным способом.

Креатив, пробивший дно

Зоозащитники отметили, что животные не должны быть декором для фото или видео. Их нельзя использовать в подобных акциях.

В результате жестокого обращения с животными полицейские составили протокол в отношении организаторов протеста.

Овец изъяли и передали на передержку в зоопарк Киева.

Там животных осмотрят и, при необходимости, полечат.

Мы благодарим Национальную полицию Украины, Шевченковское управление полиции в Киеве и в частности Владимира Катрушу за правильное решение и важные шаги для спасения животных! Помните, что каждая жизнь ценна!

– подчеркнули в UAnimals.

Крайне жестокое обращение с животными со стороны полицейских, которые поднимали овец за шкуру и ноги и волокли их по асфальту, зоозащитники не прокомментировали.



Изъятие животных полицейскими происходило довольно ужасным образом / Фото"ИНФОРМЕРа"