Целью протеста было якобы привлечение внимание к неудовлетворительному состоянию маршруток. Однако для демонстрации своего недовольства участники митинга решили использовать беззащитных животных.

Важно Суд оправдал догхантера Святогора: зооактивисты подожгли файеры

Седлали, толкали и пугали

На кадрах видно, что бедные овцы находятся в стрессе от шума города и бросаются в разные стороны по тротуару на Крещатике. При этом прямо возле них люди кричат в мегафоны и, хватая за шерсть, тянут на веревке. Некоторые также пытались оседлать животных и грубо толкали их.



Протестующие дергали животных и садились на них / Фото "Информера"



Несчастных животных таскали на веревке / Скриншот из видео

Полиция шокировала жестокостью

В какой-то момент в ситуацию вмешались правоохранители. Однако вместо того, чтобы спасти животных от жестокого обращения, полицейские поднимали овец за шкуру и ноги и практически волокли их. При этом, неся животных, они периодически бросали их на асфальт. Некоторые овцы были настолько напуганы и замучены, что не проявляли признаков жизни.



Полицейские не менее жестоко обращались с овцами / Фото "Информера"

Пыточная животных под Киевом: волонтеры спасли больше сотни хвостатых

Зооактивисты спасли больше ста собак в псевдоприюте "Лора" на Киевщине. Выяснилось, что его владелица все пожертвования неравнодушных тратила на себя, а несчастных животных морила голодом и жестоко била.

В Киеве на Крещатике митингующие и полиция поиздевались над овцами: видео – Внимание! Кадры не для впечатлительных, присутствует нецензурная лексика