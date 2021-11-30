Метою протесту було нібито привернення уваги до незадовільного стану маршруток. Однак для демонстрації свого невдоволення учасники мітингу вирішили використати беззахисних тварин.

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Сідлали, штовхали і лякали

На кадрах видно, що бідолашні вівці перебувають у стресі від шуму міста і кидаються у різні боки по тротуару на Хрещатику. При цьому просто біля них люди кричать у мегафони і, хапаючи за вовну, тягнуть на мотузці. Дехто також намагався осідлати тварин та грубо штовхав їх.

На акцію в центрі Києва привели овець, мітингарі і поліція з них знущалися
Протестувальники шарпали тварин і сідали на них / Фото "Інформера"

Вівці на Хрещатику, акція протесту, жорстоке поводження з тваринами
Нещасних тварин тягали на налигачі / Скриншот відео

Поліція шокувала жорстокістю

У якийсь момент в ситуацію втрутилися правоохоронці. Однак замість того, щоб врятувати тварин від жорстокого поводження, поліцейські підіймали овець за шкуру та ноги і практично волочили їх. При цьому, несучи тварин, вони періодично кидали їх на асфальт. Деякі вівці були настільки злякані та замучені, що не виявляли ознак життя.

Акція з вівцями на Хрещатику, поліція, знущання над тваринами
Поліцейські не менш жорстоко поводилися із вівцями / Фото "Інформера"

Катівня тварин під Києвом: волонтери врятували понад сотню хвостатих

Зооактивісти врятували понад сто собак у псевопритулку "Лора" на Київщині. З'ясувалося, що його власниця усі пожертви небайдужих витрачала на себе, а нещасних тварин морила голодом та жорстоко била.

У Києві на Хрещатику мітингарі та поліція познущалися над вівцями: відео – Увага! Кадри не для вразливих, присутня нецензурна лексика