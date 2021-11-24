За словами зоозахисниці Ярослави Коби, до її організації звернулися волонтери, які розповіли про страхіття, що відбуваються у притулку в селі Кухарі. Власниця "Лори" Яна Ренк нібито била та морила тварин голодом.

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Активістів насторожило, що притулок закритого типу, а відвідувачів всередину не пускають. Допомогу для діяльності власниця приймала лише у вигляді фінансових пожертв на банківську картку.

Тварини доживали останні дні

Аби перевірити роботу притулку, волонтерка Анна Музика написала заяву до поліції. Коли разом з правоохоронцями та ветеринарами захисники тварин приїхали до "Лори", власниця довгий час відмовлялася відкривати двері.

Поліцейським довелося ламати замок, аби потрапити всередину. Там всі побачили жахливу картину.

Один пес лежав мертвим в вольєрі. Понад 70 собак потребували термінового лікування. Інші, з ранами на тілі та кістками, що стирчать, доживають свої останні дні.



Сотня тварин стала заручниками людської жорстокості та бажанню наживи. Адже, повторюю на утриманння тварин, Яні щомісяця надходили чималі суми від небайдужих, от тільки до собак вони чомусь не доходили,

– підкреслила активістка.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами. З власником приміщення, де працював притулок, організація URSA уклала новий договір, то ж, відтепер заклад може стати вільним для відвідування людей. Втім, Яна Ренк буцімто не збирається виїжджати з території.

Також волонтери попросили про фінансову допомогу, оскільки лікування собак та перетворення псевдопритулку на заклад європейського типу потребує чималих коштів.

Допомогти проєкту можна за реквізитами: UA 83 305299 00000 2600 2036 2237 77. ЄДРПОУ або ІПН 42063597. Банк-одержувач – АТ КБ "ПРИВАТБАНК".