У мережі люди називають чоловіка нелюдом і шкуродером. Адже він не лише вбиває собак, а й вихваляється цим у фейсбуці. Про це розповіли 23 листопада.
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Підсипає отруту в їжу
Нещодавно одесити посеред вулиці знайшли чотири трупи собак. Виявилося, що один чоловік підсипає їм у їжу отруту.
Мешканці будинку знайшли ймовірного вбивцю тварин. Ним виявився місцевий житель, який завів "чорний блокнот" місць, де живуть собаки. Він віднаходить тварин і вбиває їх отрутою.
Люди розповідають, що чоловік публікує на своїй сторінці у фейсбуці фото з місць злочинів. Він таким чином радіє, що труїть собак.
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Дехто з одеситів виправдовує зловмисника тим, що він начебто рятує місцевих жителів. Адже чоловік, ймовірно, труїть агресивних собак. Проте користувачі мережі заперечують цей факт. До того ж вони вважають, що такі вчинки не можуть бути виправдані за будь-яких обставин.
Знущання з собаки в Києві
- Вранці 22 листопада у Святошинському районі чоловік гуляв із собакою. Раптом він підняв його за нашийник та почав бити ключами.
- Очевидиця інциденту підбігла до шкуродера та почала вимагати, аби зловмисник відпустив чотирилапого. Проте чоловік накинувся і на неї.
- На виклик приїхали патрульні, які спіймали зловмисника. Проте чим закінчився інцидент – не повідомили.